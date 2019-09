Ehemaliger Bundestrainer : „Kiel bleibt Favorit“: SCM für Brand nur bedingt titelreif

Für den ehemaligen Handball-Bundestrainer Heiner Brand ist der THW Kiel der Top-Favorit in der Bundesliga. Foto: Patrick Seeger.

Düsseldorf Der frühere Bundestrainer Heiner Brand erachtet den SC Magdeburg trotz des Top-Starts in der Handball-Bundesliga nur bedingt als titelreif.

„Ich habe Magdeburg in dieser Saison noch nicht live spielen sehen“, bekannte Brand: „Aber sie haben auch in der vergangenen Saison schon gut gespielt - und sind irgendwann an ihre Grenzen gestoßen.“ Dennoch nennt er den SCM neben Kiel, Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen als einen von vier grundsätzlichen Titel-Kandidaten.