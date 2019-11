Handball-Bundesliga : Kiel nach Zittersieg gegen Leipzig nun Zweiter

Kiel Der THW Kiel vermeidet mit viel Mühe einen Dämpfer im Titelkampf der Handball-Bundesliga. Auch die Rhein-Neckar Löwen tun sich gegen Stuttgart schwer, behalten die Punkte aber in Mannheim.

Der THW hatte große Probleme gegen die Sachsen, bei denen Nationalspieler Franz Semper kaum zu stellen war. Der Rückraumspieler erzielte neun Tore und war ständiger Unruheherd. Am Ende blieb für die Gäste dennoch nichts Zählbares. „Für uns fühlt sich das beschissen an, denn wir hatten die Chance auf unseren ersten Punkt in Kiel überhaupt“, haderte Leipzigs Trainer André Haber. „Die ganze Mühe war umsonst.“