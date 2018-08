später lesen Handball-Bundesliga Kiel und Löwen gehen als Titelfavoriten in die Saison FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen gehen als Titelfavoriten in die neue Handball-Saison. Die Mehrheit der 18 Bundesligatrainer erwartet in der am Donnerstag beginnenden Spielzeit 2018/19 ein Duell zwischen dem Rekordmeister und dem Pokalsieger. dpa