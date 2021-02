Handball-Bundesliga : Kiels Handballer halten Titelkurs - Löwen patzen

Kiel Der THW Kiel bleibt in der Liga eine Macht und an Spitzenreiter Flensburg dran. Der Titelkampf wird nur noch zwischen dem Nordduo entschieden, denn die Verfolger spielen nicht konstant genug.

Der THW Kiel hat seine coronabedingte Aufholjagd in der Handball-Bundesliga fortgesetzt. Nach dem 32:26 (13:16) gegen die Füchse Berlin weist der Rekordmeister mit 25:3 Zählern weiter die wenigsten Minuspunkte auf und hält damit im Titelrennen alle Trümpfe in der Hand.

Nutznießer des Patzers war der punktgleiche SC Magdeburg, der sich dank des 27:24 (13:12)-Sieges bei der MT Melsungen an den Löwen vorbei auf Rang zwei schob. Der SCM ist seit nunmehr zehn Spielen ungeschlagen.

Die Kieler, die unlängst zum zweiten Mal in dieser Saison wegen positiver Corona-Tests eine zweiwöchige Quarantäne absitzen mussten, taten sich gegen Berlin zunächst schwer und liefen in der ersten Halbzeit ständig einem Rückstand hinterher. „Wir hätten sicher mehr Trainingseinheiten gebrauchen können, aber es wird von Mal zu Mal besser“, sagte Linksaußen Rune Dahmke am Sky-Mikrofon.