Champions League : Kiels Handballer holen Unentschieden beim HBC Nantes

Nantes Teilerfolg für die Handballer des THW Kiel in der Champions League. Nach der 27:35-Heimspielniederlage im Hinspiel gab es für den deutschen Rekordmeister ein umkämpftes 24:24 (9:12)-Remis beim HBC Nantes in Frankreich.

Die „Zebras“ waren ohne Sander Sagosen nach Westfrankreich gereist. Der Norweger sollte wegen seiner Fußverletzung geschont werden. „Wenn man angeschlagen in diesen Wahnsinn geht, ist das gefährlich“, hatte THW-Coach Filip Jicha angesichts von insgesamt sieben Spielen in 13 Tagen in den „Kieler Nachrichten“ gesagt. Auch der slowenische Spielmacher Miha Zarabec stand nach der Corona-Quarantäne noch nicht wieder zur Verfügung.