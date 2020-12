Bundesliga : Kiels Handballer schlagen nach Corona-Pause Stuttgart

Stuttgart Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel haben die coronabedingte Zwangspause gut überstanden. Auch ohne die zuletzt erkrankten Domagoj Duvnjak, Pavel Horak und Magnus Landin setzte sich der Rekordmeister mit 34:27 (19:14) beim TVB Stuttgart durch.

Für den THW geht es in den kommenden Tagen darum, Duvnjak, Horak und Magnus Landin schnell wieder fit zu bekommen. Am Mittwoch empfangen die „Zebras“ die Rhein-Neckar Löwen zum Spitzenspiel, am 28. und 29. Dezember folgt das Finalturnier der Champions-League-Saison 2019/20 in Köln.