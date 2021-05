Bundesliga : Kiels Handballer werfen Essen zurück in die 2. Liga

Hamburg Nach dem 25:37 beim Tabellenführer haben die Essener keine Chance mehr, den Klassenverbleib noch zu schaffen. Flensburg bleibt am THW dran. Henning Fritz kommt nicht zum Einsatz.

Der erste Absteiger aus der Handball-Bundesliga steht fest. Nach dem 25:37 (14:21) am Sonntag beim THW Kiel muss TuSEM Essen wieder in die Zweitklassigkeit zurückkehren. Bei nur noch fünf Spielen haben die Essener elf Punkte Rückstand auf den rettenden Platz 16.

Essen zeigte wie schon so häufig in dieser Saison sehr gute Ansätze. Mit einem verwandelten Siebenmeter sorgte Noah Beyer für das 5:5 (9.). Dann aber zog der Rekordmeister das Tempo an und stellte innerhalb von fünf Minuten auf 11:6. Beim 24:14 durch Sander Sagosen war schon früh in der zweiten Halbzeit die Vorentscheidung gefallen. „Wie haben ganz solide gespielt und als Mannschaft gezeigt, was wir können“, sagte Kiels sechsfacher Torschütze Sven Ehrig bei Sky.