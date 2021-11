Handball : Kretzschmar sieht perspektivisch Machtwechsel in HBL

Berlin Handball-Legende Stefan Kretzschmar sieht eine „momentane Veränderung“ im Kräfteverhältnis und perspektivisch einen Machtwechsel in der Bundesliga.

Dass es derzeit eine Veränderung in der Liga gebe, merke man auch an den Reaktionen in Kiel und Flensburg. „Die Souveränität ist den handelnden Personen ein bisschen abhanden gekommen. Die Trainer in Kiel und Flensburg wirken angespannter, man hadert mehr mit den Schiedsrichtern. Der ganze Habitus hat sich verändert“, betonte Kretzschmar. „Das bedeutet nicht, dass es derzeit einen totalen Machtwechsel gibt. Aber perspektivisch auf jeden Fall. Es wird noch enger!“