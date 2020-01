Handball-Europameisterschaft : Kroatiens Handballer lösen Aufgabe gegen Österreich

Kroatiens Luka Cindric (M) setzt sich gegen die beiden Österreicher Tobias Wagner (l) und Lukas Herburger am Wurfkreis durch. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa.

Wien Kroatien hat seine knifflige Auftaktaufgabe in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft souverän gelöst.

Das Team um den Kieler Rückraumstar Domagoj Duvnjak setzte sich in Wien gegen Österreich mit 27:23 (13:8) durch und verfügt in der deutschen Gruppe I wie der punktgleiche Tabellenführer Spanien über 4:0 Zähler. Bester Werfer beim Sieger, der am Samstag auf die DHB-Auswahl trifft, war Zlatko Horvat mit sechs Toren.