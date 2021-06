Handball : Lemgos Coach Kehrmann ist Trainer der Saison

Köln Der ehemalige Handball-Weltmeister Florian Kehrmann ist „Trainer der Saison“.

Der Coach des DHB-Pokalsiegers TBV Lemgo Lippe wurde von den Trainern und Geschäftsführern der 20 Bundesliga-Clubs gewählt. Kehrmann habe „den TBV Lemgo Lippe in diesem Jahr nicht nur zum sensationellen DHB-Pokalsieg geführt, sondern mit bisher 17 Siegen mit seiner Mannschaft auch eine beeindruckende Gesamtleistung in der Saison hingelegt“, hieß es am Samstag in einer Mitteilung der Handball-Bundesliga (HBL).