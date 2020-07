Kommende Handball-Saison : Löwen-Trainer Schwalb: „Über Austragung der WM diskutieren“

Mannheim Trainer Martin Schwalb vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen sieht die zu erwartenden Strapazen in der kommenden Handball-Saison mit Sorge.

„Wir stehen vor einer riesengroßen Herausforderung“, sagte Schwalb dem „Mannheimer Morgen“: „Meine Bedenken gelten allerdings weniger dem Programm, das die Spieler in der Bundesliga oder im Europapokal absolvieren müssen. Drei englische Wochen in Folge, das bekommt jeder hin. Was mir vielmehr Sorge bereitet, ist das, was oben drauf kommt: die Länderspiele, die WM im Januar, die Olympischen Spiele im Sommer. Diese Dauerbelastung könnte zum Problem werden.“