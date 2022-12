Handball-Bundesliga : Magdeburg gewinnt Topspiel in Berlin

Magdeburg gewinnt Topspiel in Berlin

Die Spieler vom SC Magdeburg jubeln nach dem Sieg in Berlin auf dem Parkett. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Handball-Meister SC Magdeburg fügt den Füchsen Berlin die zweite Saison-Niederlage zu. Eine Erfolgsmeldung gibt es für den Herausforderer dennoch.

„Wir waren nach 15 Minuten voll im Spiel drin und die bessere Mannschaft. Die Tabelle sieht jetzt wesentlich schöner aus. Wir sind in Schlagdistanz geblieben“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert am Sky-Mikrofon. Mit 23:5 Punkten steht Magdeburg zumindest nach Minuspunkten genauso gut da wie die Berliner (27:5), die zwei Spiele mehr ausgetragen haben.

Vor 9000 Zuschauern in der seit Wochen ausverkauften Max-Schmeling-Halle begegneten sich beide Teams weitgehend auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit wechselte die Führung hin und her, ohne das sich einer der Rivalen mit mehr als zwei Toren absetzen konnte. Das gelang dann nach dem Wechsel den Gästen. Beim 24:20 (42. Minute) war Magdeburg auf vier Tore weg.