Handball-Bundesliga : Magdeburg stürzt Tabellenführer Berlin - THW Kiel patzt

Magdeburg Eine Woche nach der Niederlage in Leipzig meldet sich der SC Magdeburg mit einem Sieg gegen Herausforderer Berlin eindrucksvoll zurück. Der SCM darf sich zudem über einen Patzer von Kiel freuen.

Bittere Heimpleite für Kiel

Den überzeugendsten Auftritt der Favoriten legte Magdeburg hin. „Wir haben den Grundstein für den Erfolg in der Abwehr gelegt. Das war phänomenal, fantastisch. In der zweiten Halbzeit haben wir uns in einen Rausch gespielt. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, wenn wir nicht angefangen hätten, das Spiel zu verwalten“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert.

Siewert: „War heute zu wenig von uns“

Dabei agierten die Gäste zunächst auf Augenhöhe und lagen nach 20 Minuten knapp mit 9:8 vorn. In der Schlussphase der ersten Halbzeit leistete sich der Hauptstadt-Club jedoch zu viele technische Fehler und scheiterte zudem immer wieder am starken SCM-Torwart Nikola Portner. Der Schweizer parierte in den ersten 30 Minuten acht Würfe und hatte damit großen Anteil am Vier-Tore-Polster zur Pause.