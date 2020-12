Bundesliga : Magdeburgs Handballer gewinnen Heimspiel gegen Hannover

Magdeburg Die Bundesliga-Handballer des SC Magdeburg haben den neunten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann ihr Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 33:25 (19:10).

In der Magdeburger Arena entwickelte sich schnell eine einseitige Partie. Hannover war den Magdeburgern in allen Belangen unterlegen. Mit Musas Treffer zum 20:10 (32.) war das Spiel entschieden.

Der Bergische HC setzte sich mit 30:26 (18:12) beim TVB Stuttgart durch. „Das war das dritte Spiel in Folge, in das wir schlecht reinkommen“, sagte der enttäuschte TVB-Keeper Johannes Bitter nach der Partie bei Sky. „Die Aggressivität hat gefehlt. Das ärgert mich heute am meisten.“ Beim 21:23 (45.) hatten die Stuttgarter fast den Anschluss geschafft, doch der BHC brachte die Partie souverän über die Zeit.