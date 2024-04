Handball Methamphetamine in Probe von Magdeburgs Torhüter Portner

Die Nachricht kam für den SC Magdeburg zur Unzeit. Der Topfavorit muss beim Final Four um den DHB-Pokal in Köln ohne seinen Weltklasse-Handballtorhüter Nikola Portner auskommen. In einer positiven Wettkampfprobe sind bei dem 30 Jahre alten Schweizer Methamphetamine gefunden worden. Das teilte die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (Nada) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.