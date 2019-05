Handball : Ende der Trierer Miezen: Handballerinnen verzichten auf 3. Liga

KOMMENTAR

Von Björn Pazen

Welch ein Ende für einen Traditionsverein, der 15 Jahre in der 1. Liga spielte, Deutscher Meister war, als Leuchtturm im Handball-Rheinland und der Großregion galt und Anlaufpunkt für viele Talente war. Für langjährige Macher wie einst die Rommel-Brüder und nun Jürgen Brech war die MJC ihr Lebenswerk, nun muss ein Insolvenzverwalter noch die letzten Scherben zusammenkehren, dann sind die Miezen Geschichte. Hätte es so weit kommen müssen? Nein! Der finanzielle Niedergang läuft mal mehr oder weniger heftig seit über 15 Jahren. Die Verantwortlichen hätten früher die Reißleine in Form eines Insolvenzverfahrens ziehen müssen, was sich von außen aber einfach sagen lässt. Nur mit Herzblut alleine kann man keine (semi)-professionelle Mannschaft am Leben halten. Es fehlten die Unterstützer, egal, ob mit Geld oder einfach nur, um die Ehrenamtler zu entlasten. Jahr für Jahr war der Etat Spitz auf Knopf oder sogar kleiner genäht. Jetzt zerfleischen sich die letzten Getreuen gegenseitig, geben sich die Schuld fürs Scheitern. Aber vielleicht beinhaltet dieses Ende mit Schrecken eine Katharsis, vielleicht besinnt man sich auf die alten Tugenden, mit Eigengewächsen auf dem alten Wolfsberg. Weniger ist manchmal mehr.

sport@volksfreund.de