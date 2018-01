später lesen Handball Handball: Miezen zittern sich zum 32:31-Sieg gegen Bremen FOTO: Verein FOTO: Verein Teilen

Twittern

Teilen



60 Minuten auf der Achterbahn, Dramatik pur – und am Ende feiern die Miezen: Frauen-Handball-Zweitligist DJK/MJC Trier hat seine Erfolgsserie am Samstagabend auf 9:1 Punkte in Folge ausgebaut. Doch die Mannschaft von Trainer Andy Palm musste bis zum Schlusspfiff zittern, ehe der 32:31 (17:18)-Erfolg gegen Werder Bremen eingetütet war. Von Björn Pazen