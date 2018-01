später lesen Trier Handball-Debakel: Miezen unterliegen Rosengarten 28 : 39 FOTO: Jürgen Brech FOTO: Jürgen Brech Teilen

Twittern

Teilen



Zweite Heimniederlage in Folge für die Handballerinnen der DJK / MJC Trier. Gegen Tabellenführer SG Buchholz-Rosengarten unterlag der aktuelle Tabellensiebte der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen am Samstagabend in der Arena Trier deutlich mit 28:39 (13:22).