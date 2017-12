Handball: Miezen gewinnen Spiel in Herrenberg mit 25:24

Die Trierer Miezen haben ihr Auswärtsspiel gegen die SG H2Ku Herrenberg mit 25:24 gewonnen. Red

Mit ihrem Tor zum 25:24 drei Sekunden vor dem Ende hat Tina Welter die Erfolgsserie der Trierer Handball-Miezen fortgesetzt. Am Samstagabend setzte sich der Frauen-Handball-Zweitligist bei der SG Herrenberg durch, hat nun 7:1 Punkte in Serie erzielt und geht auf einem einstelligen Tabellenplatz ins neue Jahr. Beste Trierer Werferin beim Thriller in Schwaben war Gabriella Szabo mit 11/7 Toren.

Beim 5:4 übernahmen die Miezen erstmals die Führung und hielten diesen Vorsprung bis zur Pause beim 11:10 – danach lag der Gastgeber nicht mehr vorne. Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Trier den Vorsprung auf vier Tore beim 14:10, doch entschieden war noch lange nichts, selbst nicht als die Luxemburgerin Welter mit ihrem dritten von vier Treffern das 19:16 erzielt hatte (47.).

Trotz der Roten Karte gegen Abwehrchefin Anika Leppert (nach der dritten Zeitstrafe) in der 48. Minute kämpfte sich Herrenberg heran, gleich nach dem 20:23 dank drei Trefffern in Folge wieder aus – aber die Triererinnen hielten dagegen. Erst traf Anndra Czanik zum 24:23, dann war es Welter, die das 25:24 erzielte und für einen erfolgreichen Jahreswechsel sorgte. Das nächste MJC-Heimspi8el ist am 6. Januar gegen Werder Bremen.

DJK/MJC Trier: Eckelt, Minami – Petrovska (2), Sattler (0), Houben (2), Czanik (3), Tolic (1), Smits (0), Szabo (11/7), Zrnec (2), Welter (4) – Beste Torschützin Herrenberg: Neubrander (5)