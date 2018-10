später lesen Handball Mieze Maja Zrnec für ein Spiel gesperrt FOTO: MJC FOTO: MJC Teilen

Twittern

Teilen



(BP) Nach ihrer blauen Karte (Disqualifikation) im Spiel in Waiblingen am vergangenen Samstag (23:31) wurde Mieze Maja Zrnec für ein Spiel gesperrt. Das gab der Ligaverband HBF mit Sitz in Dortmund am Dienstag bekannt.