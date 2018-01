Die Trierer Miezen haben am Samstagnachmittag ihr Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten BSV Sachsen Zwickau überraschend mit 26:31 (11:16) verloren.

Vor rund 400 Zuschauern zeigten die Trierer Zweitliga-Handballerinnen vor allem in der ersten Hälfte eine in Angriff und Abwehr schwache Leistung. Die Aufholjagd in der zweiten Hälfte wurde letztlich nicht belohnt.

Ausführlicher Bericht folgt.