Titelkämpfe in Dänemark : Minimalziel erreicht: Handballerinnen haken EM-Vorrunde ab

Kolding Ihr Minimalziel haben die deutschen Handballerinnen bei der EM in Dänemark erreicht. Nach dem Einzug in die Hauptrunde wollen sie nun einen Neustart hinlegen. Trotz schwacher Vorrunde lebt der Traum vom Halbfinale. Das hat auch mit diesem ungewöhnlichen Turnier zu tun.

Das historische Debakel gegen Norwegen? Soll als außergewöhnlicher Betriebsunfall am liebsten vergessen werden. Die Zitterpartie gegen Polen zum Abschluss der Vorrunde der Europameisterschaft? Soll sich in der Form möglichst nicht wiederholen.

Nach einer äußerst dürftigen Vorrunde beim Turnier in Dänemark möchte es die DHB-Auswahl in der Hauptrunde nun besser machen. Das Minimalziel hat die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener bereits erreicht, das Halbfinale bleibt der Traum. Und schon jetzt ist klar: „Wir müssen nun an uns arbeiten, um auch in der Hauptrunde zu punkten“, sagte Groener.

Der 60 Jahre alte Niederländer war nach dem 21:21 gegen die zuvor noch punktlosen Polinnen erleichtert. Das Remis reichte zum Einzug in die nächste Turnierphase, und nur das zählte in erster Linie für den Coach. Nun geht es für die DHB-Auswahl in der Hauptrunde weiter, wo sie auf Kroatien, Ungarn und Weltmeister Niederlande treffen wird. Nach zuvor zwei überraschenden Niederlagen schafften die Niederländerinnen am Dienstagabend mit einem Sieg gegen Ungarn gerade noch den Sprung in die nächste Turnierphase.