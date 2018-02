später lesen Handball-Bundesliga MT Melsungen holt Torwart Lenz aus dem Ruhestand Teilen

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat auf die Verletzung von Stammtorwart Nebojsa Simic reagiert und Mathias Lenz aus dem sportlichen Ruhestand geholt. Der 33 Jahre alte Keeper steht an diesem Sonntag im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig erstmals im Kader der Nordhessen, denen er in den kommenden Wochen als Backup für Johan Sjöstrand aushelfen wird. Lenz hatte seine Karriere im Sommer des Vorjahres eigentlich beendet und arbeitet in Mannheim als Lehrer an einer Eliteschule des Sports. "Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass von irgendwoher ein Anruf kommt. Umso mehr freue ich mich darauf, noch mal bei einer Mannschaft zu spielen, die zu den stärksten der Liga gehört", sagte Lenz.