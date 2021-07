Olympische Sommerspiele : Nach Auftakt-Frust: Deutsche Handballer schauen nach vorn

Tokio Die deutschen Handballer stehen nach der unglücklichen Auftakt-Niederlage gegen Spanien schon unter Druck. Im Kampf um den Einzug ins Olympia-Viertelfinale muss gegen Argentinien ein Sieg her.

„Wir können uns weiter ärgern. Aber die wichtigste Aufgabe ist es jetzt, uns auf das nächste Spiel zu konzentrieren und alles dafür zu tun, die Punkte mitzunehmen“, appellierte Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntag mit Blick auf das zweite Gruppenspiel gegen Argentinien. Nach dem bitteren 27:28 im Auftaktduell mit dem Europameister steht die DHB-Auswahl am Montag (04.00 Uhr/ZDF und Eurosport) schon unter Druck. „Wir müssen unbedingt gewinnen“, betonte Gislason.

Der unglückliche Fehlstart wirkte bei den deutschen Spielern noch einige Stunden nach. „Wir haben in den Appartements zusammengesessen und noch ein bisschen Olympia geschaut. Die Trainer haben das Spiel gegen Spanien taktisch analysiert, die Spieler haben das sicher eher emotional getan“, berichtete DHB-Sportvorstand Axel Kromer und ergänzte: „Es war natürlich ein Rückschlag in dem Bestreben, bestmöglich durch die Vorrunde zu kommen. Aber jetzt schauen wir nach vorn und nur auf Argentinien.“

Im Duell mit dem Europameister entschieden am Ende Kleinigkeiten gegen die DHB-Auswahl. Vor allem die umstrittenen Pfiffe der Schiedsrichter, die bei zwei deutschen Toren in der Schlussphase auf Stürmerfoul entschieden, trieben den Puls der Spieler nach dem Abpfiff noch einmal in die Höhe. „Wenn die beiden Aktionen nicht abgepfiffen werden, ist das Spiel für uns entschieden“, haderte Kreisläufer Hendrik Pekeler. „Es ist einfach bitter und schmerzt sehr, dass wir nach einem guten Spiel nichts mitnehmen. Das hätte unsere Situation in der Vorrunde extrem verbessert.“