Handball-EM : Nach Platz sieben bei der EM: Handballerinnen wollen mehr

Skopje Die deutschen Handballerinnen beenden die EM auf Platz sieben. Das liegt zwar im Rahmen der Erwartungen, doch es war mehr drin. Der Verband ruft für die Zukunft höhere Ziele aus.

Eine leise Enttäuschung war bei Deutschlands Handballerinnen immer noch spürbar, als sie am Donnerstag den Flieger in die Heimat statt zum EM-Finalwochenende nach Ljubljana bestiegen. Und auch für die Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes war der siebte Platz bei der Endrunde in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien weder Fisch noch Fleisch.