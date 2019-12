Drei Wochen Sportverbot : Nächster Ausfall im Rückraum: Handballer bei EM ohne Semper

Dortmund Rückraumspieler Franz Semper fällt für die Handball-EM aus. Der Linkshänder erhält wegen „Zeichen einer Herzmuskelentzündung“ ein dreiwöchiges Sportverbot. Bundestrainer Prokop nominierte noch an Silvester nach.

Die DHB-Auswahl trifft sich am Donnerstag in Frankfurt/Main zum Beginn der direkten EM-Vorbereitung. Auf dem Programmen stehen letzte Test-Länderspiele gegen Island in Mannheim (4. Januar) und Österreich in Wien (6. Januar). Zum EM-Start in Trondheim treffen die Handballer um Kapitän Uwe Gensheimer auf die Niederlande (9. Januar). Weitere Vorrunden-Gegner sind Spanien (11. Januar) und Lettland (13. Januar).