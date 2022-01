Handball-EM : Nächster Corona-Fall im DHB-Team: Wagner positiv

Bratislava Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft den nächsten Corona-Fall in ihren Reihen.

Nach Rückraumspieler Julius Kühn wurde auch der erst am Vortag für Kühn nachnominierte Hendrik Wagner positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte. Da Wagner erst am Sonntag ins deutsche Teamhotel in Bratislava gekommen war und sich seitdem isolierte, hatte er bislang jedoch keinen Kontakt zu seinen Mitspielern oder dem Rest der deutschen Delegation.