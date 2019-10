Handball-Bundesliga : Nächster Dämpfer für Rhein-Neckar Löwen

Tortz der dreizehn Tore von Uwe Gensheimer kassierten die Rhein-Neckar Löwen in Erlangen eine Niederlage. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Nürnberg Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben den nächsten Dämpfer in der Bundesliga hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Kristjan Andresson spielte beim HC Erlangen nur 29:29 (16:17). Dabei hatten die Mannheimer fünf Minuten vor Schluss noch mit 29:26 in Führung gelegen.

Beide Teams lieferten sich ein spannendes Spiel. Die Erlanger, die zuvor noch ihre Heimpartie gegen Frisch Auf Göppingen 23:26 verloren hatten, lagen bis in die zweite Halbzeit hinein mit bis zu zwei Toren vorn. Erst in der 41. Minute brachte Kreisläufer Jannik Kohlbacher die Mannheimer beim 22:21 wieder in Führung.