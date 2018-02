Nationalspieler bewerten Prokop-Verbleib zurückhaltend

Die Mehrheit der deutschen Handball-Nationalspieler hat den Verbleib des umstrittenen Bundestrainers Christian Prokop verhalten bewertet. dpa

„Wir müssen nun alle aus unseren Fehlern bei der EM lernen und geschlossen in eine Richtung gehen, um unsere Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen“, sagte Kapitän Uwe Gensheimer in einer Umfrage der „Sport Bild“.

Kreisläufer Hendrik Pekeler hält dagegen weitere Gespräche mit Prokop für nötig, „um eine Basis zu finden, die für alle Seiten zufriedenstellend ist“. Zurückhaltend äußerte sich auch Rückraumspieler Steffen Weinhold. „Letztlich hoffe ich, dass wir einen Neustart hinbekommen werden“, sagte der 31-Jährige.

Nach der enttäuschenden EM in Kroatien hatte der Deutsche Handballbund (DHB) dem 39-jährigen Prokop zuletzt überraschend das Vertrauen für die Heim-WM im kommenden Januar ausgesprochen. „Da wollen wir Dinge besser machen, die wir bei der EM schlecht gemacht haben“, sagte Torhüter Andreas Wolff. Rückraumspieler Paul Drux ist sich sicher, „dass wir das gemeinsam mit Christian schaffen werden.“

