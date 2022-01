Handball-Europameisterschaft : Nationalspieler Kühn: EM-Vorfreude und Corona-Sorgen

Berlin Handball-Nationalspieler Julius Kühn fährt mit seinen Mannschaftskollegen positiv gestimmt zur Europameisterschaft - doch die Corona-Sorgen werden das Team von Bundestrainer Alfred Gislason immer begleiten.

„Damit beschäftigt man sich schon. Wir werden regelmäßig getestet, und jedes Mal hofft man darauf, dass es keinen von uns erwischt“, sagte Kühn den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem Interview. „Es ist ja wirklich so, dass es jeden treffen kann. Von einem auf den anderen Tag kann das Turnier für jeden von uns schon vorbei sein“, meinte der 28 Jahre alte Rückraumspieler von der MT Melsungen.

Einer der wenigen „alten Hasen“

Sicherheit wird daher auch beim DHB-Team groß geschrieben. Wer an der am 13. Januar beginnenden Endrunde in Ungarn und der Slowakei teilnehmen will, muss geimpft oder genesen sein. Beides darf nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegen. Dies und die strengen Hygieneregeln mit ständigen Tests sollen für einen reibungslosen Turnierverlauf sorgen.