Zweitliga-Tabellenführer : Nationaltorwart Bitter kehrt zum HSV Hamburg zurück

Hamburg Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter kehrt zum HSV Hamburg zurück. Wie der Zweitligist HSV Hamburg mitteilte, steht der deutsche Nationalkeeper in der Saison 2021/22 wieder im Tor des Tabellenführers.

Der 38-Jährige kommt vom Bundesligisten TVB Stuttgart. Bitter soll noch auf einer Pressekonferenz in Hamburg vorgestellt werden.

Er hatte schon von 2007 bis 2016 in der Hansestadt gespielt. Nach der Insolvenz des alten HSV Hamburg schloss sich der Weltmeister von 2007 den Stuttgartern an, für die er die vergangenen fünf Jahre in der Bundesliga aktiv war.