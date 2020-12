Frauen-Handball-EM : Nerviger Schritt zurück: DHB-Coach Groener im Spagat

Kolding Die bisherigen EM-Leistungen der deutschen Handballerinnen setzen Bundestrainer Groener zu. Ihm bleibt kaum Zeit, um mit seiner Mannschaft an grundlegenden Dingen zu arbeiten. Trotzdem erwartet der Niederländer vor dem Hauptrundenstart mehr.

Klare Worte hat Henk Groener noch nie gescheut. Wenn dem Trainer der deutschen Handballerinnen etwas nicht gefällt, dann spricht er es deutlich an.

Während eines der schwachen Vorrundenspiele seiner Mannschaft bei der Europameisterschaft in Dänemark bescheinigte der 60-Jährige seinem Team „Alibi-Bewegungen“ im Angriff. Die bislang größtenteils ernüchternden Auftritte der DHB-Auswahl setzen dem Niederländer trotz der Qualifikation für die Hauptrunde spürbar zu. Seine Laune wurde auch nicht besser, als der Hauptrundenspielplan mit drei Spielen innerhalb von vier Tagen veröffentlicht wurde. „Das ist ein Witz“, ärgerte sich der Bundestrainer.

Viel lächeln sah man Groener in diesem Dezember bislang nicht. Erst verpasste er den Auftaktsieg seiner Mannschaft gegen Rumänien, weil er nach einer Corona-Infektion noch nicht hatte anreisen dürfen. Beim ersten Spiel nach seiner Rückkehr in die Halle erlebte er beim 23:42 gegen Norwegen dann ein historisches Debakel. Noch nie hat eine deutsche Mannschaft bei einer EM höher verloren, nie kassierte sie mehr Gegentore. Anschließend zitterte sich die DHB-Auswahl dank eines 21:21 gegen Polen in die Hauptrunde. Für Groener bleibt aber kaum Trainingszeit, um die Fehler der DHB-Auswahl zu beheben. Der Coach erlebt gerade seine wohl komplizierteste Phase als Bundestrainer.