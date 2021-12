DHB-Aufgebot : Neue Ära: Gislason setzt bei Handball-EM auf neun Debütanten

Dortmund Bei der Handball-EM im Januar müssen sich die Fans an viele neue Namen gewöhnen. Weil etliche Leistungsträger zurückgetreten sind oder abgesagt haben, setzt der Bundestrainer verstärkt auf Debütanten.

Bühne frei für die jungen Wilden. Bundestrainer Alfred Gislason hat nach mehreren Rücktritten und Absagen aus der Not eine Tugend gemacht und gleich neun Turnier-Neulinge in den 19-köpfigen Kader für die Handball-EM 2022 berufen.

„Wir haben eine unerfahrene Mannschaft und brauchen Zeit, aber ich bin mir sicher, dass wir von der ersten Sekunde an mit großem Kämpferherz auf der Platte stehen werden“, sagte Gislason. „Diese 19 Spieler sind bereit und haben allesamt Format. Jeder kann sich jetzt zeigen und in den Vordergrund spielen.“

Vertraute Namen fehlen

Der Verband sieht dies mittlerweile als generelles Problem. „Wir ärgern uns schon darüber, dass einige Nationalspieler ihre Karriere aus unterschiedlichsten Gründen nicht so konstant im Nationalteam sehen wie das in anderen Nationen der Fall ist. Zum einen werden Turniere nicht besucht, zum anderen Auswahlkarrieren frühzeitig beendet, obwohl die Leistungs-Peaks im Verein häufig noch kommen. Das ist eine Sache, die uns nicht gefällt“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Optimismus beim DHB

Los geht es am Neujahrstag, wenn sich der DHB-Tross zum Lehrgang in Großwallstadt trifft. Den Abschluss der EM-Vorbereitung bilden zwei Länderspiele gegen Serbien am 7. Januar in Mannheim und 9. Januar in Wetzlar. „Unser Plan steht, die gemeinsame Arbeit in der Trainingshalle beginnt im neuen Jahr“, sagte Gislason. „Wir werden uns gezielt auf unsere EM-Gegner vorbereiten.“