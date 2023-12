Bundeweiter Grundschulaktionstag im Handball Grundschulaktionstag der HSG Hunsrück und des TuS Kleinich

Unter dieser Überschrift brachte die HSG Hunsrück in Zusammenarbeit mit dem TUS Kleinich e.V. als Mutterverein im Dezember etwa 80 Kinder - zum Großteil erstmals - mit dem Handballsport in Berührung. Angetrieben durch den vom Deutschen Handball-Bund ausgerufenen Grundschulaktionstag wurde Kindern in der Grundschule Sohren und der Grundschule Idarwald (Rhaunen) die vier elementaren Bausteine des Handballspiels nähergebracht. In jeweils einer Doppelstunde wurde geprellt, gepasst und gefangen, ins Tor geworfen und Gegenspieler überlistet. Die Kinder der Klassenstufen 2 (Sohren) und 3 & 4 (Rhaunen) zeigten sich unter der Anleitung des HSG-Trainers Gerrit Peitsch und der Spielerin der HSG-Damen Laure Flener sehr lern- und spielfreudig.