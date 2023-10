Sohren und Hirtenfeldhalle Austragungsort erfolgreiches Handballcamp der HSG Hunsrück

Es sind wieder Herbstferien und es regnet- stundenlang. Was gibt es Schöneres, als seine Freizeit in der Handballhalle zu verbringen?

40 handballbegeisterte Jungs und Mädchen der Jahrgänge 2011-2011 haben am 27. und 28. Oktober den Weg zur HSG Hunsrück gefunden. "Wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben das Handballspielen in beiden Spielstätten (Großraumhalle Sohren und Hirtenfeldhalle Kleinich)

kennenzulernen," so die Organisatoren des Jugendvorstands. Deshalb die Aufsplittung für einen Tag nach Sohren und am anderen Tag nach Kleinich. Unter der Federführung unseres Jugendkoordinators Gerrit Peitsch fanden die Übungsstunden mit 20 ehrenamtlichen Helfern statt. Auch in diesem Jahr

unterstützten uns einige B- und A-Jugendliche bei der Betreuung der Kinder. Außergewöhnlich gut verlief der erste Tag. Die Aufteilung der Nachwuchshandballer in 3 gleich starke Gruppen erwies sich hierbei als gut durchdacht. So profitierten vor allem die Neuanfänger davon. Passen, Fangen, Prellen und einfache Spielformen wurden von allen Teilnehmern toll umgesetzt.

Nach kurzer Stärkung mit frischem Obst und Müsliriegeln durften die Kinder kreativ werden. So konnte sich jeder ein eigenes Trikot gestalten, mit Stempeln, Stickern und Textilfarben.

Nach dem reichhaltigen Mittagessen (Nudeln + Putengulasch + Salat) und kurzer Ruhepause ohne Ball, ging es direkt weiter auf den Spielfeldern. Zeitgleich auf 5 Feldern wurde im Modus 4 gegen 4 gespielt. Beeindruckend war die Disziplin und die sehr geringe Lautstärke in diesem Jahr. Es wurden neue Freundschaften geschlossen und gemeinsam im Team agiert. "Es war uns eine Freude in strahlende Kindergesichter zu schauen. Unsere Betreuerinnen der B- und A- Jugend haben sich liebevoll um die Sportler/innen gekümmert und mischten sich sogar in den Pausen unter die Kinder," so die Organisatoren.