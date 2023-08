Fortbildung für Handballtrainer und Trainerinnen Fortbildung für heimische, aber auch verbandsfremde C- und B-Lizenz-Trainer mit hochkarätigen Referenten

DHB-Chefbundestrainer Nachwuchs Jochen Beppler wird in Vallendar am 28. Oktober ab 9 Uhr in zwei Themenblöcken auf die individuelle Spielerentwicklung und Kooperationen zwischen Außen- und Rückraum- sowie Kreis- und Rückraumpositionen eingehen. „Wir legen seitens des Deutschen Handball-Bundes seit 15, 20 Jahren großen Wert auf die Trainerausbildung an der Basis. Hier ist die Entwicklung genauso wichtig wie an der Spitze“, erklärt Beppler, der den Lehrgangsteilnehmern in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg gemeinsam mit der Rheinland-Pfalz-Auswahl Anschauungsunterricht gibt. Beppler freut sich auf den Besuch im Rheinland, wo er deutliche Fortschritte im Jugendbereich feststellt: „Die Rheinland-Pfalz-Auswahl hat sich in den vergangenen beiden Jahren unter Landestrainer Jan Ludwig toll entwickelt.“