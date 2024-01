Handball Deutschland Cup der Mädchen 4. bis 7.1.24 4 Spielerinnen aus dem Spielbereich nehmen am Deutschland-Cup teil

Der Deutschland-Cup ist das Highlight der Talentförderung in den Handball-Landesverbänden. Der Deutschland-Cup der Mädchen wird von Donnerstag bis Sonntag, 4. bis 7. Januar 2024, in vier Hallen der Landeshauptstadt Hannover gespielt. In vier Vorrundengruppen treffen 16 Auswahlteams aufeinander und spielen die „Deutsche Meisterschaft der Landesverbände“ untereinander aus.

Der Deutschland-Cup stellt den Höhepunkt und krönenden Abschluss der Talentförderung im Landesverband dar – und ist zudem eine der letzten Gelegenheiten, sich für eine Nominierung zur deutschen Jugendnationalmannschaft zu empfehlen.