DHB Einladung HSG-Jugendspielerin Charlotte Listner zu DHB-Sichtung eingeladen

Charlotte Listner aus der C-Jugend der HSG Wittlich gehört zu den 36 besten Spielerinnen des Jahrgangs 2009 in Deutschland. Nach der DHB-Sichtung in Heidelberg im Februar wurde Listner als einzige Spielerin aus Rheinland-Pfalz zum ersten DHB-Lehrgang Ende März in die Sportschule Warendorf eingeladen. Insgesamt haben die DHB-Trainer in Kienbaum (bei Berlin, für den Norden) und Heidelberg für den Süden jeweils 228 Mädchen und Jungen für die künftigen Jugend-Nationalmannschaften „gesichtet“, je 36 wurden nun nach Warendorf eingeladen.