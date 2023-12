Handball Grundschulaktionstag der DJK St. Matthias Grundschulaktionstag der DJK St. Matthias an den Grundschulen in Feyen, Mariahof und Gusterath

DHB Grundschul-Handballaktionstag 2023 – DJK St. Matthias Trier wieder dabei



Auch in diesem Jahr galt es für die Mattheiser Handballern den diesjährigen Grundschul-Handballaktionstag des DHB zu begleiten. An mehreren Novembertagen lud Andrea Hennecken mit ihrem Trainerteam an 3 Grundschulen, insgesamt 15 Klassen, zum morgendlichen Handballsport ein.

Herausforderung der rund 212 Schülerinnen und Schüler war das Bestehen der Prüfungen zum „Hanniball Pass“. Vielfältig, spannend, herausfordernd und motivierend: Das ist der Hanniball-Pass, das Handball-Spielabzeichen des Deutschen Handballbundes.

Dabei trafen sie auf 5 vorbereitete Stationen, die sie mit viel Freude und Eifer angegangen sind.

Gestartet wurde mit einem Aufwärmspiel - Fangen auf Handballart. Die Kinder mussten nicht nur schnell laufen, sondern auch schauen, wo und wie viele Bälle denn nun auf dem Spielfeld sich befanden. Dann ging es in den Parcours, Werfen, Prellen, Koordination und Laufen waren die Herausforderungen, die nun angegangen werden mussten.

Beim Abschlussspiel konnte dann schon das Geübte umgesetzt werden. Die Kinder hatten nicht nur sichtlich, sondern auch hörbar Spaß ein Tor zu werfen oder den Ball zu halten.

Alle Schülerinnen und Schüler haben das Hanniball Abzeichen geschafft und durften sich über Bronze, Silber oder Gold freuen.



„Für uns ist klar, nächstes Jahr sind wir wieder dabei! Danke and die Grundschule Feyen, Mariahof und Gusterath“, so Andrea Hennecken, Jugendleiterin der DJK St. Matthias.