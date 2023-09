Nächster Termin für die Neuausbildung der Zeitnehmer und Sekretäre steht fest Neuausbildung für Zeitnehmer und Sekretäre

Die Neuausbildung für Zeitnehmer und Zeitnehmerinnen, Sekretäre und Sekretärinnen findet am Mittwoch, 20.9.23 um 19 Uhr im Casino Wittlich, Friedrichstrasse 4, 54516 Wittlich statt. Die Anmeldung erfolgt durch die Vereine über die Nu-Liga. Nachträge und Nachmeldungen vor Ort am Veranstaltungstag können nicht vorgenommen werden. Weitere Termine zur Neuausbildung folgen in Kürze.