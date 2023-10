Handballcamp mit Dago Leukefeld Erstes gemeinsames Jugend Handballcamp der DJK MJC Trier und des HSC Igel

Nach einigen Jahren Erfahrung bei der Jugendarbeit im Rahmen der JSG MJC Trier/ HSC Igel beschlossen die Verantwortlichen des HSC Igel und der DJK MJC Trier erstmals ein gemeinsames Jugend Camp in den Herbstferien auszurichten.

Als hauptverantwortlicher Trainer wurde kein Geringerer als Dago Leukefeld, ehemaliger Trainer der Frauen-Nationalmannschaft und „Meistermacher“ der heimischen Miezen, engagiert.

An insgesamt 4 Tagen trafen sich in zwei verschiedenen Altersgruppen insgesamt mehr als 40 handballbegeisterte Jugendliche in der Sporthalle in Trier West.

Bei der Trainingsarbeit wurde Dago von mehreren Co-TrainerInnen beider Vereine unterstützt, die genauso wie die Jugendlichen vom enormen Erfahrungsschatz Dagos profitieren konnten. Eine insgesamt „ball-runde“ Sache die Lust auf mehr solch gemeinsamer Aktivitäten macht.

Die Verpflegung während der anstrengenden Tage wurde uns freundlicherweise vom GSHD Niederweiler Hof zur Verfügung gestellt.

Zudem unterstützen uns die folgenden Sponsoren: Weisgerber Sanitär, Toms Wood Depot, Langsurer Landbrot, Sparkasse Trier und GHS-Trier bei der Durchführung dieser Veranstaltung.