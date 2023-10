Wittllicher Jugendliche standen als Demomannschaft zur Verfügung HVR richtet Trainerfortbildung in Wittlich aus

Den Erfahrungsschatz von Heike Ahlgrimm machte sich am Sonntag der Handballverband Rheinland zunutze, 34 Trainer waren zu einer Fortbildung in die Wittlicher BBS-Halle gekommen, in der sich der erste Teil mit Theorie und Praxis für leistungsorientiertes Tempo- und Gegenstoßtraining befasste, nach der Mittagspause ging es um positionsspezifisches Individualtraining für leistungsorientierte Jugendspieler. Als Demonstrationsmannschaft dienten Spieler aus der A- und B-Jugend der HSG Wittlich. In einer weiteren Schulung hatte einen Tag zuvor Jochen Beppler, Chef-Nachwuchs-Bundestrainer des DHB und Referent des Weltverbands IHF in Vallendar sein Wissen weitergegeben.