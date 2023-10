„Das war richtig, richtig schön“, freut sich BALLEO, das lebendige Löwenmaskottchen der Minis Buntes LÖWEN-MINI-HANDBALLTURNIER in Gerolstein

Ein Handballfest in der Brunnenstadt für die LÖWEN-Minis und sein Gefolge. „Das war richtig, richtig schön“, freut sich BALLEO, das lebendige Löwenmaskottchen der Minis um Trainerduo Liz Reinarz und Patrick Gottschall über die volle Halle. Glückliche Kinder, stolze Eltern, tolles Publikum, glänzende Kinderaugen, gemeinsames Aufwärmen, tolle Spiele, schöne Tore, eifrige Helfer und vieles mehr an einem tollen Familiensonntag in der Halle. Überall wuselt es blauweiß; jeder hat Spaß, keiner bleibt hungrig. Trainer, Eltern, Aktive und auch zahlreiche Jugendspieler sind im Einsatz. Egal, ob in Planungsrunden vorher, beim Auf- und Abbau, in der Maske, am Fotoapparat, im Spielparcours, in unserem Raum B, an der Musik, in der Turnierleitung oder als Schiedsrichter…jeder weiß genau was er zu tun hat. „Und dank der Mithilfe unserer Sponsoren, dem Gerolsteiner Brunnen und der Volksbank Eifel e.G. gab es tolle Geschenke und Erinnerungsmedaillen für die stolzen bunt gemischten Kleinsten aus Schweich, Wittlich, Minderlittgen/Hupperath, Neuerburg, Mertesdorf und Gerolstein …. UNSERE Großen von morgen!