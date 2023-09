Dauner Handballerinnen und Handballer beim gemeinsamen Fotoshooting TuS Daun - wir leben Handball

Für die Verantwortlichen gilt es dies nun auszubauen und diese große Zahl an Neuzugängen gerade in den jungen Jugend-Jahrgängen (Bambinis, Minis, E- und D-Jugend) an den Leistungssport heranzuführen und gleichzeitig durch weitere Aktivitäten wie das Zeltlager beim Felke-Turnier in Sobernheim, ein große Jugendweihnachtsfeier sowie die Grundschul-Aktionstage, kontinuierlich Kinder und Jugendliche für den Handball zu gewinnen. Mit dem neuen Jugendkoordinator Matthias Lorenz sieht sich die Abteilung bei der Jugendtrainer-Fortbildung gut aufgestellt und im Seniorenbereich haben wir in allen drei Senioren-Mannschaften wettbewerbsfähige Teams mit sehr guten Trainern. Als teambildende Maßnahme bei Senioren und Helfern hatten wir bereits viel Spaß bei einer „JuxRallye“, die Ralf Nebeler mit seinem Team organisiert hatte und die von den Dauner Handballfreunden gesponsert wurde. Alle ziehen an einem Strang, und das ist sehr schön zu sehen und zu erleben. Wir gehen optimistisch und voller Tatendrang in die neue Spielzeit und freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht.