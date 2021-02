Straffer Spielplan : Ohne Atempause: Handball-Bundesliga nach WM unter Druck

Köln Unmittelbar nach der WM in Ägypten geht es für die Handball-Bundesligisten direkt weiter. Schon jetzt steht der eng getaktete Spielplan unter Druck. Die Clubs werden die nächsten Tage genau beobachten.

Unmittelbar nach dem Ende der Weltmeisterschaft in Ägypten geht es für die Topclubs THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt schon am Donnerstag in der Champions League weiter. Am Wochenende darauf stehen dann schon wieder die ersten Liga-Spiele auf dem Programm. „Der Spielplan ist natürlich auf Kante genäht“, sagt HBL-Präsident Uwe Schwenker. Der 61-Jährige wird die nächsten Tage daher besonders aufmerksam beobachten.