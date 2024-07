Trotz Schwächephase Olympia kann kommen: Handballer feiern Testsieg gegen Ungarn

Als die deutschen Handballer den nächsten Testsieg auf dem Weg zu den Olympischen Spielen feierten, guckte Bundestrainer Alfred Gislason nicht gerade glücklich. Beim 33:29 (20:13)-Sieg gegen Ungarn war der Isländer vor allem mit der langen Schwächephase in der zweiten Halbzeit unzufrieden. Auch seine Spieler diskutierten unmittelbar nach Abpfiff. Am Ende bleibt wenige Tage nach dem vielversprechenden Sieg gegen Europameister Frankreich aber das nächste Erfolgserlebnis. Vor 5.022 Zuschauern in Stuttgart war Lukas Mertens mit sechs Toren bester DHB-Werfer.