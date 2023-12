Pascal Hens im Portrait „Handball könnte mehr Glamour vertragen“

Im Sommer wurden in Daun 50 Jahre Handball im TuS gefeiert – der bekannteste in Daun geborene Handballer hat allerdings nie für den TuS gespielt: Pascal Hens. „Das wäre auch nicht gegangen, ich habe nur die ersten zwei Monate meines Lebens in Daun verbracht“, sagt der Weltmeister, Europameister und Olympiazweite. Der heute 43-Jährige wurde in Daun geboren, sein Vater arbeitete für die Deutsche Bahn in Gerolstein, kurz nach der Geburt wurde der Vater nach Mainz versetzt. Den Kontakt in die Vulkaneifel hat Hens aber nicht verloren: „Wir waren oft zu Verwandtenbesuchen in Kirchweiler oder Neroth.“