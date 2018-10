Das Viertelfinalspiel im DHB-Pokal zwischen den Handball-Bundesligisten THW Kiel und MT Melsungen wird vorgezogen. dpa

Wie der hessische Club mitteilte, wird die Partie in Kiel bereits am 27. November um 19.00 Uhr, und nicht wie vorgesehen am 18./19. Dezember ausgetragen. Der THW habe um die Verlegung gebeten, weil am ursprünglich vorgesehenen Termin die Kieler Sparkassen-Arena mit einer Eisrevue belegt ist.

