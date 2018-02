Prokop-Verbleib spaltet Handball-Bundesliga

Ex-Welthandballer Daniel Stephan hat den Deutschen Handballbund für das Festhalten an Bundestrainer Christian Prokop scharf kritisiert. Von Nils Bastek, dpa

Christian Prokop darf Handball-Bundestrainer bleiben - aber für Ruhe sorgt das nicht. Die Zweifel an dem 39-Jährigen bleiben auch nach der überraschenden Entscheidung des Deutschen Handballbundes (DHB).

Einige Nationalspieler denken über ihren Rücktritt nach und die Bundesliga ist gespalten. „Es gab einige, die sich für seinen Verbleib ausgesprochen haben und einige, die sich dagegen ausgesprochen haben“, sagte Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann der Deutschen Presse-Agentur. Der ehemalige Welthandballer Daniel Stephan kritisierte den DHB scharf und sprach sogar von einer „eklatanten Fehlentscheidung.“

„Ich weiß von Spielern, die sich negativ geäußert haben - nicht offiziell, aber das zeigt: Es stimmt einfach hinten und vorne nicht zwischen Prokop und dem Team“, schrieb der 44-Jährige in seiner Kolumne für Sport1. Trotz der miserablen EM in Kroatien und offenkundiger Differenzen zwischen Prokop und Teilen der Mannschaft soll er die DHB-Auswahl zur Heim-WM 2019 führen. Allerdings sollen einige Nationalspieler mit ihrem Rücktritt gedroht haben, falls Prokop bleibt.

Auch Bohmann dementiert die schlechte Stimmung nicht. „Dass es Differenzen gegeben hat, darüber besteht kein Zweifel“, sagte er. „Wenn jetzt drei, vier, fünf Spieler sagen würden, dass sie nicht mehr mitmachen, hätten wir eine andere Situation.“

Knapp elf Monate vor Beginn der richtungsweisenden WM hat sich die Situation mit der unerwarteten Entscheidung des DHB alles andere als beruhigt. Nationalspieler Steffen Weinhold appellierte in den „Kieler Nachrichten“ daher nun an seine Auswahlkollegen. „„Alle müssen jetzt einen Schritt aufeinander zugehen. Wenn drei, vier, fünf Spieler wegbrechen, fehlt es uns an Qualität“, sagte der 31-Jährige.

Sollte es tatsächlich zu Rücktritten kommen, stünde der DHB vor einem Desaster. In der umfangreichen Analyse der EM in Kroatien und etlichen Einzelgesprächen mit seinen Spielern hatte Prokop zwar Fehler eingestanden und Besserung gelobt. Trotzdem bleiben die Zweifel innerhalb des Teams groß. „Ob diese Beziehung tatsächlich ganz geheilt ist, da muss ich jetzt einfach der Analyse des DHB vertrauen“, sagte Bohmann.

Zum ersten Stimmungstest kommt es bereits Anfang April, wenn zwei Testspiele gegen Serbien in Leipzig und Dortmund anstehen. Damit beginnt auch die Vorbereitung auf die wichtige Heim-WM.

