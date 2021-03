Handball-Bundesliga : Quarantäne bei Tabellenführer Flensburg-Handewitt aufgehoben

Die Spieler der SG Flensburg-Handewitt sind nicht mehr in Quarantäne. Foto: Frank Molter/dpa

Flensburg Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt steht nicht mehr unter Quarantäne. Diese sei aufgehoben worden, teilte der Verein mit.

Die Mannschaft kehrt am Montag zurück in den Trainingsbetrieb. Vorerst soll individuell trainiert werden, heißt es. Teamtraining soll erst nach weiteren PCR-Tests am Montag freigegeben werden.